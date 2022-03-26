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26 Mart 2022 Cumartesi 17:38:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 17:38:00

Fanatik berberden kampanya: Tıraş ol bileti kap!

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Fanatik Elazığspor taraftarı olan kuaför Mücahit Baysal, Elazığspor'un kuruluşunun 55. yılı nedeniyle ilginç bir kampanya başlattı.

Fanatik Elazığspor taraftarı olan kuaför Mücahit Baysal, Elazığspor'un kuruluşunun 55. yılı nedeniyle ilginç bir kampanya başlattı. Takımın F. Erbaaspor'la oynayacağı kritik maç için 55 tane bilet alan Baysal, tıraş olmaya gelen müşterilerine maç bileti hediye ediyor.

Etiketler : elazığspor mücahit baysal berber bilet
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