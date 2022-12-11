Fakültenin maskotu Tigyy

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bahçesinde 4 yıl önce bir kedi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı bulundu. Öğrencilerin sahip çıktığı kedi, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.



Tigyy adı verilen kedi, o günden sonra fakülteden ayrılmadı. Fakültenin maskotu olan Tigyy, öğrencilerin müzik eğitimi aldığı sınıfları dolaşıyor. Prof. Dr. Oya Levendoğlu, "Herkes can dostumuzu çok seviyor" diyor.