Fakültede ramazan pidesi mesaisi

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde eğitim alan öğrenciler, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki ekmek fabrikasında ramazan pidesi üretiyor. Öğrencilerin yoğun mesaiyle ürettiği ekmek ve pidelerle üniversite bünyesindeki hastane ve sosyal tesislerin günlük ihtiyacı karşılanıyor ayrıca ekmekler vatandaşlara da satılıyor.

