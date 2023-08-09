'Eyyam-ı bahur' ve 'Afrika' sıcakları gitti,'Basra' sıcakları yurda giriş yaptı
"Eyyam-ı bahur" ve "Afrika" sıcaklarının Türkiye'yi terk etmesiyle Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü bu kez "Basra" sıcaklarının Güneydoğu bölgesinden yurda giriş yaptığını açıkladı.
Ülkemizi bir dönem etkisi altına alan "Eyyam-ı bahur" ve "Afrika" sıcaklarının Türkiye'yi terk etmesiyle Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü bu kez "Basra" sıcaklarının Güneydoğu bölgesinden yurda giriş yaptığını açıkladı. Uzmanlar ise vatandaşları uyararak, saat 11.00 ile 16.00 arasında kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.
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