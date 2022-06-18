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18 Haziran 2022 Cumartesi 10:06:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 10:06:00

Eyüpsultan'da İETT otobüsü park halindeki 17 araca çarptı

Kaynak: AA

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İstanbul'da kontrolden çıkan İETT otobüsü ara sokakta park halinde bulunan 17 araca çarptı.

Yeşilpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a dönüş yapan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 HK 3374 plakalı İETT otobüsü kontrolden çıkarak sokağın her iki tarafında park halinde bulunan 17 araca çarptı.

İETT otobüsü 34 BH 255 plakalı kamyona çarptıktan sonra dururken, kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçtı.

İçinde ambulans, otomobil ve kamyonetin olduğu 17 araçta hasar meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler kazaya karışan araçlarda hasar tespit çalışması yaptı.

Kaza sırasında olay yerinde bulunan Hidayet Tayfur, otobüsün süratli geldiğini ve yol üzerindeki insanlara bağırarak uyardığını söyledi.

Tayfur, "Yol üzerinde insanlar vardı. Bağırmamla insanlar kaçtı. Vura vura geldi, en son nokta bu kamyona çarptı. Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahsı görmedik." dedi.

Emniyet, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler : istanbul iett kaza
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