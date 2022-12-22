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22 Aralık 2022 Perşembe 23:13:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 23:13:00

Eyüpsultan'da fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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İstanbul Eyüpsultan'da otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıkan yangını söndürme ve kayıp işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Duman tahliyesi yapılabilmesi için fabrikanın duvarlarının bir kısmı iş makineleriyle yıkıldı.

Yayla Mahallesi Pirinççi Köy Yolu Sokak'ta otomobiller için filtre üreten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki başka bir fabrikaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söz konusu fabrikaya sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

KAYIP İŞÇİYE ULAŞMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 14.00 sularında başladığını belirterek "Yangın dolayısıyla gerekli çalışmalar 154 itfaiye personeli ve 51 itfaiye aracı ile halen sürdürülmektedir. Bir kişiden haber alınamıyor. İnşallah o kişiye de ulaşabilmeyi, haber almayı ümit ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un birçok ilçesinden gönderilen itfaiye ekiplerine sık sık tankerlerle su takviyesi yapıldı. Ekipler, fabrikanın iç kısmında alevli şekilde devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

DUMAN TAHLİYESİ İÇİN DUVARLAR YIKILDI

Yaklaşık 9 saattir süren yangında fabrikanın duvarlarının bir kısmı duman tahliyesi yapılabilmesi için iş makineleriyle yıkıldı.

Haber alınamayan kişiye ulaşma çalışmaları devam ederken fabrika bölgesine çıkan caddeler araç trafiğine kapalı tutuluyor.

Etiketler : İstanbul Eyüpsultan İhsan Kara jandarma
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