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03 Mart 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 19:00:00

Evsizlere 8500 yıllık barınak

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Yenikapı'da Marmaray inşaatı sırasında İstanbul'un en eski kalıntılarının bulunduğu alan evsizlerin mekânı haline geldi. İstanbul'un tarihine ışık tutan arkeolojik bölge çöplüğe döndü.

KAZILAR 8 YILDIR SÜRÜYORDU

Marmaray Yenikapı kurtarma kazıları, İstanbul'un 8 bin 500 yıllık tarihini ortaya çıkarmıştı. Kazılar, Osmanlı İstanbul'unun ünlü 'Langa (Vlanga) Bostanları'nın olduğu alanda yapıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 8 yıldır devam eden kazılarda farklı dönemlere ait çeşitli mimari kalıntılar ortaya çıkarıldı. İstanbul'un M.S. 4. ila 7. yüzyıl arasındaki en büyük ticari limanı olan Theodosius Limanı da gün ışığına çıkarıldı.

ŞEHİRLE BÜTÜNLEŞMESİ SAĞLANAMADI

Ancak İstanbul'un en eski kalıntılarının bulunduğu alanın bir bölümü evsizlerin mekanı haline geldi. Söz konusu bölüm adeta çöplüğe döndü. Duruma tepki gösteren uzmanlar, arkeolojik alanın bir an önce temizlenerek, peyzaj çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı. Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu kurucusu Arkeolog Nezih Başgelen "Kalıntıların şehirle bütünleşmesi ve planlanan çok önemli proje aksadı" dedi.

ÇÖP DÖKME ALANI OLARAK KULLANILIYOR

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu kurucusu Arkeolog Nezih Başgelen "Buradan çıkanlar bir arkeopark düzenlemesiyle veya bunu bütünleyen bir müzeyle hem İstanbullularla hem de turistlere kazandırılabilirdi. Fakat belirli gecikmeler olunca burası evsizlerin ve yurtsuzların kullandığı alan oldu. Diğer yandan çöp dökme alanı olarak kullanılıyor" dedi.

Etiketler : marmaray yenikapı langa bostanları evsiz yaşam
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