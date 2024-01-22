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22 Ocak 2024 Pazartesi 06:59:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 06:59:00

‘Evlerinin sultanları' filede

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Afyonkarahisar'da bir araya gelen kadınlar ve ev hanımları, haftanın iki günü düzenli voleybol oynuyor.

Afyonkarahisar'da bir araya gelen doktor, mühendis, tiyatrocu gibi farklı meslek gruplardan kadınlar ve ev hanımları, hareketli bir yaşam için haftanın iki günü düzenli voleybol oynuyor. "Evinin Sultanları Projesi" kapsamında buluşan 10 takımda yer alan 100 kadın bölge şampiyonalarına katılıyor. Kaynaşma imkanı bulan kadınlar, evde yaptıkları kek ve pastaları birbirlerine ikram ediyor.

Etiketler : afyonkarahisar kadın voleybol
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