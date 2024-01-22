‘Evlerinin sultanları' filede

Afyonkarahisar'da bir araya gelen doktor, mühendis, tiyatrocu gibi farklı meslek gruplardan kadınlar ve ev hanımları, hareketli bir yaşam için haftanın iki günü düzenli voleybol oynuyor. "Evinin Sultanları Projesi" kapsamında buluşan 10 takımda yer alan 100 kadın bölge şampiyonalarına katılıyor. Kaynaşma imkanı bulan kadınlar, evde yaptıkları kek ve pastaları birbirlerine ikram ediyor.