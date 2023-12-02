Evlerinin kapısı sevgiye açıldı

EVDEKİ MUTLULUKLARI KATLANDI



Afyonkarahisar'da yaşayan 42 yaşındaki Sultan ile Adem G. çifti, 23 yıllık evliliklerinden Umut (22) ve Ramazan (17) adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. Bir süre sonra bir çocuğun koruyucu ailesi olmaya karar veren çift, 2016'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuru yaptı. Önce Çağrı'nın (13) koruyucu ailesi olan çift, çocuğun gösterdiği sevgiden etkilenince Edip'e (6) de gönüllerini açtı.

Baba Adem G. de koruyucu aile olduktan sonra evlerinin bereketi ve huzurunun arttığını dile getirdi. Adem G, "Sanki yıllardır hep birlikteyiz. Elimizden geldiği kadar hep onlara güzeli, doğruyu anlatıyor, hayatlarında yol göstermeye çalışıyoruz" dedi.

'ANNECİĞİM' DİYE MAKTUP YAZIYOR

Sultan G, Çağrı'ya çabucak ısındıklarını, önceden tanıyormuş gibi hissettiklerini söyledi. Çocuğun sevgisinin bambaşka olduğunu, sürekli kendisine "anneciğim" başlığıyla mektuplar yazdığını anlatan Sultan G, "Çağrı bana günde 2-3 mektup yazardı. Mektuplarda 'Anneciğim seni çok seviyorum' derdi. Mektupları saklıyorum. Bir şeyi yanlış yaptıysa özür dilerdi. Kalp yapar, bizi çizer, çiçek getirirdi" dedi.