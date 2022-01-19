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Evlerini satıp dünya turuna çıktılar
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19 Ocak 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 18:00:00

Evlerini satıp dünya turuna çıktılar

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Otizmli ve down sendromlu çocuklara dikkati çekmek için Fransa'daki evlerini satarak bisikletleriyle yola çıkan Emilie (40) ve Davy Sanchis (42) çifti Mersin'e ulaştı. Fransa'dan 13 Haziran 2021'de yolan çıkan bisikletli gezginler, İstanbul, İzmir, Muğla ve Antalya'dan sonra Silifke ilçesine geldi.

Otizmli ve down sendromlu çocuklara dikkati çekmek için Fransa'daki evlerini satarak bisikletleriyle yola çıkan Emilie (40) ve Davy Sanchis (42) çifti Mersin'e ulaştı. Fransa'dan 13 Haziran 2021'de yolan çıkan bisikletli gezginler, İstanbul, İzmir, Muğla ve Antalya'dan sonra Silifke ilçesine geldi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok tarafından Anıt Meydanı'nda karşılanan çift, Çilek Kokusu Otizmli Çocuklar Destek ve Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde çocuklarla masa tenisi oynayıp, piyano çalan Emilie ve Davy Sanchis, sonrasında çocuklarla bisiklet turuna katıldı.

Altunok, çiftin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Etkinliklerimize katılan otizmli ve down sendromlu çocuklarımızın ailelerine de teşekkür ediyoruz. Silifke Belediyesi olarak Otizmli Çocuklar Yaşam Merkezi'ni açtık. Buna benzer yerleri büyüterek farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Emilie Sanchis de otizmli ve down sendromlu çocuklarla tanışıp, farkındalık oluşturmak için evlerini sattıklarını ve dünya turuna çıktıklarını söyledi.

Gezdikleri yerlerde çocuklarla iyi vakit geçirdiklerini anlatan Sanchis, "Down sendromlu insanların sosyal yaşantısına destek olmak ve onların topluma kazandırılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Şu ana kadar 8 ülke gezen, Türkiye'de de yaklaşık 8 bin 500 kilometre pedal çeviren Fransız çift bir süre kentte kalacak.

Etiketler : Evlerini satıp dünya turuna çıktılar Down sendromlu Emilie Sanchis Davy Sanchis
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