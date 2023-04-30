Evlere zatürree aşısı hizmeti

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kronik rahatsızlığı olan, eve ve yatağa bağımlı hale gelen hastalara evde pnömokok (zatürree) aşısı hizmeti veriliyor. Daha önce pnömokok aşısı olmayan, aktif öksürüğü, ateşi, bağışıklık sistemini zayıflatan ek bir hastalığı ya da halihazırda aldığı bir kanser tedavisi olmayan bu programa kayıtlı kişilere, talep etmeleri halinde, ücretsiz "KPA 13-Pnömokok" aşısı bir doz şeklinde uygulanıyor.

