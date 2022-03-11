Evlat sevgisi mucit yaptı

DOKTORLAR 'YAŞAMAZ' DEDİ AMA!



Antalya Kepez'de inşaat işçisi olarak çalışan Ceylan Küçükodabaşı (48), 6 aylıkken dünyaya gelen serebral palsi hastası oğlu Efe için doğduğu günden itibaren büyük çaba sarf etti. Doktorların 'yaşamaz' dediği 7 aylık doğan Efe hayata tutundu ama hastalığı nedeniyle yürüyemedi. Doktorlar, Efe'nin yürüyebilmesi için 'Tırtıl' ve 'Hard Walker' isimli aletlerle antrenman yapması gerektiğini söyledi.

Efe'nin doğduğu günden bu yana onlarca ameliyat geçirdiğini söyleyen baba Ceylan Küçükodabaşı "Son olarak bacaklarından ameliyat oldu. Oğlumun yürüyebilmesi için, kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

GÖRENLERİ DUYGULANDIRAN ÇABA



Fakat inşaatlarda günlük yevmiyeyle çalışan baba Ceylan Küçükodabaşı'nın 15 bin lira değerindeki o aletleri alması mümkün değildi. Eşi Özlem Küçükodabaşı ile kafa kafaya veren fedakar baba, 10 yaşındaki oğlu için alamadığı aletin benzerini yapmaya karar verdi. Ev sahibinden aldığı plastik su borularını birleştirerek düzenek hazırladı. Şimdi oğluna kendi imkanlarıyla adım atmayı öğretiyor.