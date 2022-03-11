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11 Mart 2022 Cuma 20:30:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 20:30:00

Evlat sevgisi mucit yaptı

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10 yaşındaki serebral palsi hastası Efe'nin yürüyebilmesi için 15 bin liralık 'Tırtıl' ve 'Hard Walker' isimli aletlerle egzersiz yapması gerekiyordu. İnşaat işçisi baba o parayı bulamayınca, evladı için su borularından düzenek kurdu.

DOKTORLAR 'YAŞAMAZ' DEDİ AMA!

Antalya Kepez'de inşaat işçisi olarak çalışan Ceylan Küçükodabaşı (48), 6 aylıkken dünyaya gelen serebral palsi hastası oğlu Efe için doğduğu günden itibaren büyük çaba sarf etti. Doktorların 'yaşamaz' dediği 7 aylık doğan Efe hayata tutundu ama hastalığı nedeniyle yürüyemedi. Doktorlar, Efe'nin yürüyebilmesi için 'Tırtıl' ve 'Hard Walker' isimli aletlerle antrenman yapması gerektiğini söyledi.

Efe'nin doğduğu günden bu yana onlarca ameliyat geçirdiğini söyleyen baba Ceylan Küçükodabaşı "Son olarak bacaklarından ameliyat oldu. Oğlumun yürüyebilmesi için, kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

GÖRENLERİ DUYGULANDIRAN ÇABA

Fakat inşaatlarda günlük yevmiyeyle çalışan baba Ceylan Küçükodabaşı'nın 15 bin lira değerindeki o aletleri alması mümkün değildi. Eşi Özlem Küçükodabaşı ile kafa kafaya veren fedakar baba, 10 yaşındaki oğlu için alamadığı aletin benzerini yapmaya karar verdi. Ev sahibinden aldığı plastik su borularını birleştirerek düzenek hazırladı. Şimdi oğluna kendi imkanlarıyla adım atmayı öğretiyor.

Etiketler : serebral palsi hastası hard walker yaşam
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