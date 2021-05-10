Evlat hasretini gideren MELEK

İzmir'de bir kahve firmasında çalışan ve annesiyle yaşayan 43 yaşındaki Eylem Gürşen, annelik duygusunu yaşamak için 4 sene önce koruyucu aile hizmetine başvurdu. Başvurudan 9 ay sonra eşleştirme sistemiyle 3,5 yaşındaki Melek'le bir araya gelen Gürşen'in hayatı, kol kanat gerdiği kızıyla değişti. Yıllarca kendisine "anne" diye seslenilmesi hayaliyle yaşayan Gürşen, kızı Melek sayesinde Anneler Günü'nde bu duygunun tadına vardı.



Kızının kendisine "anne" diye seslendiği anı unutamadığını aktaran Gürşen, her Anneler Gününde o anı hatırladığını dile getirdi. Gürşen, hayatı boyunca bir çocuğun kendisine "anne" diye seslenmesini arzu ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"O ses kulağınıza ilk geldiğinde şaşırıyorsunuz. Sonra o kadar alışıyorsunuz ki sanki yıllardır annesiyim. Anne, gerçekten dünyanın en güzel kelimesi. İlk anne dediği zamanlar gözyaşlarımı tutamıyordum. Bu yıl 4. kez yaşadığım Anneler Günü mutluluğu, benim için çok önemli. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek dünyanın en güzel şeyi. Aslında karşılıklı. Onun hayatına dokundukça o da benim hayatıma dokundu. Melek'le sorumluluğum 3 kat arttı. Öncelik kızım. Resim yapmayı çok seviyor. Anneler Günü'nde de değişik resimler yapıyor. Genelde beni kraliçe, kendisini prenses yapar, kalplerle süsler."