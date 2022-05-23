Evlat edindikleri bebek otizmli çıktı, onlar vazgeçmedi

Ankara'da 35 yıl önce evlenen Hatice ve Yusuf Tekeli, çocukları olmayınca ve tedaviler de sonuç vermeyince evlat edinmeye karar verdi. Polis olan Yusuf Tekeli'nin tayini Isparta'ya çıkınca buradaki kuruma evlat edinmek için başvuruda bulundu. 2003 yılında kurumda 3 aylık iken karşılaştıkları Yiğit'i 1 yıl sonra nüfuslarına geçirdi.

Yiğit 2,5 yaşına geldiğinde, epilepsi ve yüzde 40 otizm teşhisi konuldu. Çevredekilerin tüm olumsuz eleştirilerine rağmen özel eğitime ve tedavilere başlayan Tekeli ailesi, Yiğit hayatlarını adadı. Yiğit şimdi meslek lisesi elektronik bölümünde okuyor, evde yemek, temizlik ve ütü yapıyor. Yiğit şimdi üniversiteye hazırlanıyor.

Hatice Tekeli, bu yıl 'Yılın Annesi Ödülü'nü aldı. Yiğit'in çok iyi bir çocuk olduğunu anlatan anne Tekeli, "Ötelendik, dışlandık ama bıkmadan mücadele ettik" diye konuştu.

