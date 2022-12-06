Evini müzeye çevirdi

Çorum Sungurlu'da yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Çelik, 1986 yılından itibaren görüp beğendiği eski eşyaları toplamaya başladı. Köyleri gezerek antika eşya aramaya başlayan Çelik, 36 yılda 3 bin parçalık bir koleksiyon oluşturdu. İki katlı evinin birinci katını müzeye dönüştüren Çelik, takıdan gramofona, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silahlardan mutfak gereçlerine kadar çeşitli antikalarını burada sergiliyor.

