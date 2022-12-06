VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Kralı 3. Charles'a yumurta fırlatan kişi gözaltına alındı
Bakan Dönmez'den 24 TV'ye özel açıklamalar!
Fiyat İstikrarı Komitesi 7. kez toplandı
Türkiye sınırına uzanacak "Kuru Kanal" koridoru Irak'ta konuşuldu
Narkotik'ten 'Bataklık Soruşturması' açıklaması
İngiliz sendika hükümeti uyardı! 'Gıda krizi' geliyor
Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya mali yardımını veto etti
Sakarya'da hapis cezası bulunan 63 şüpheli yakalandı
Almanya'da RSV salgını: Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
Hırvatistan'da eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağı düştü
Başkan Erdoğan'dan şehit Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması
Kusursuz kulaktan Astronomi Sözlüğü
Evini müzeye çevirdi
Osmanlı arşivine yapay zeka desteği
Silindir Operasyonu kapsamında çok sayıda silah ele geçirildi
Vefalı ‘Leylek Yaşar'
A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'la Erivan'da, Hırvatistan'la Bursa'da karşılaşacak
Araştırma: Dinozor türü "Spinosaurus" hem karada hem de suda yaşamış olabilir
Başkan Erdoğan, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti
Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 120 kişi serbest bırakıldı
Türkiye, Boğazlardaki olası kazalara karşı sigorta güvencelerinin sağlama alınmasını istiyor
Beştepe'de kritik EYT toplantısı
İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden sanığa 10 yıl hapis istemi
06 Aralık 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 18:00:00

Evini müzeye çevirdi

ABONE OL

Çorum'da yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Çelik, 1986 yılından itibaren görüp beğendiği eski eşyaları toplamaya başladı.

Çorum Sungurlu'da yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Çelik, 1986 yılından itibaren görüp beğendiği eski eşyaları toplamaya başladı. Köyleri gezerek antika eşya aramaya başlayan Çelik, 36 yılda 3 bin parçalık bir koleksiyon oluşturdu. İki katlı evinin birinci katını müzeye dönüştüren Çelik, takıdan gramofona, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silahlardan mutfak gereçlerine kadar çeşitli antikalarını burada sergiliyor.

Etiketler : çorum müze antika eşya
'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'

'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'
“Şule'den çok şey öğrendim”

“Şule'den çok şey öğrendim”
Yeni yıl alışverişi

Yeni yıl alışverişi
Mekan açtı

Mekan açtı
Kıyafet piştisinde iki katı fark

Kıyafet piştisinde iki katı fark
Eşine özlemi dinmiyor

Eşine özlemi dinmiyor
İlk kez ailesiyle

İlk kez ailesiyle
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Tektaşlı Tuba!

Tektaşlı Tuba!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX