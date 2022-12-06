Evini müzeye çevirdi
Çorum'da yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Çelik, 1986 yılından itibaren görüp beğendiği eski eşyaları toplamaya başladı.
Çorum Sungurlu'da yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Çelik, 1986 yılından itibaren görüp beğendiği eski eşyaları toplamaya başladı. Köyleri gezerek antika eşya aramaya başlayan Çelik, 36 yılda 3 bin parçalık bir koleksiyon oluşturdu. İki katlı evinin birinci katını müzeye dönüştüren Çelik, takıdan gramofona, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silahlardan mutfak gereçlerine kadar çeşitli antikalarını burada sergiliyor.