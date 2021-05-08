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08 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00:00

Evini çiçek bahçesine çevirdi

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Edirne'nin Keşan İlçesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Firdevs Güler, pandemide sokağa çıkamayınca 2 katlı evini çiçek bahçesine çevirdi. Eşini kaybeden ve çocukları da evlenen Güler, 300 çiçeği, evinin balkonu, bahçesi ve çevresine yerleştirdi.

Mahallede görenlerin içini açan bir görüntüye neden olan Güler "Nasıl bir insan çocuğuna bakar, karnı mı acıktı, susadı mı diye düşünür, işte benim de onlara karşı böyle bir ilgim var. Çiçeklerim sayesinde derdim kederim kalmadı" dedi.

Sağlığını çiçek yetiştirmeye borçlu olduğunu belirten Güler, "Ne şekerim ne de tansiyonum var. Bazen kızım bu kadar uğraşmamam gerektiğini söylüyor. Ama ben onlarla mutluyum. Bunu severek yapıyorum. Tam kapanmada da çeşmeden su taşıdım, bahçemde çiçeklerle uğraştım. Hiç sıkılmadım. Çiçeklere gübre döküyorum, köklerini kabartıyorum, su verdim. Sıkılmaya zaman yok benim için. Seven insanlara uğraşmaları için tavsiye ederim. Onlarla uğraşırken kendini dinliyorsun, kafanda kuruntu kalmıyor. Bütün derdin, kederin gidiyor çiçeklerle uğraşırken" diye konuştu.

Etiketler : Edirne KEŞAN Firdevs Güler pandemi
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