Evinde yangın çıkınca panik yapıp atlayan kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi üçüncü kattaki evinde çıkan yangından kaçmak için pencereden atladı. 60 yaşındaki Aydın hancı hayatını kaybetti.
Kösedik Mahallesi'nde yaşayan Aydın Hancı, üçüncü kattaki ikametinde sobayı yakmak isterken tutuşturucunun parlaması sonucu yangın çıktı.
Yangından kaçmak için evin mutfak penceresinden atlayan Hancı, beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hancı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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