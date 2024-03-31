Evin ortasında ‘mini mahalle'

TEK KATLI KÖY EVLERİYLE BAŞLADI



Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde toptancılık yapan 43 yaşındaki İsmail Kuş, 4 yıl önce minyatür evler yapmaya başladı. İlk başta küçük, tek katlı köy evi, park, cami gibi minyatür yapılar yapan Kuş, daha manavdaki masanın üstünde bulunan yazar kasadan Türkiye haritasına, bir tuvaletteki pisuvarların konumundan dağılmış çöp kutusuna, oto tamirci dükkanındaki takvime kadar detaylı binalarla mahalle kurmaya karar verdi.

SATIŞ YAPMIYOR, SİPARİŞ ALMIYOR



İsmail Kuş, binalardaki antenin konumundan dışındaki çöpe, binalara yazılan yazılardan trafonun üzerine yapıştırılmış ve yarısı yırtılmış broşürlere kadar hiçbir ayrıntıyı da atlamadı. Kuş yaptığı bir minyatürün ortalama 3-4 ay kadar sürdüğünü söyledi. Evinde 18 minyatür bulunan ve sosyal medyada bir anda fenomen olan Kuş, "Ben sanat yapıyorum, bunun satışını yapmıyorum, sipariş almıyorum" dedi.