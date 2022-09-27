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27 Eylül 2022 Salı 20:38:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 20:38:00

Evden çıkarılan kiracıdan avukata bıçaklı saldırı

Kaynak: DHA

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Antalya'da evden çıkartılan kiracı Murat Altunçay, ev sahibinin avukatı Mesut Oğuz'a ekmek bıçağıyla saldırdı. Olayı sıyrıklarla atlatan Oğuz'un şikayeti üzerine gözaltına alınan Altunçay, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde meydana geldi. Avukat Mesut Oğuz, bir müvekkilinin oturduğu apartmanda ruhsatsız apart işlettiği gerekçesiyle kendisi hakkında yapılan şikayet üzerine, adrese gitti. Mesut Oğuz, apartmana gelen zabıta ve polis ekipleri ile görüştü. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine binadan çıkmaya hazırlanan Oğuz, 3 ay önce müvekkili tarafından evden çıkartılan kiracı Murat Altunçay ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Altunçay, yanında getirdiği ve bez arasında sakladığı bıçakla Mesut Oğuz'a saldırdı. Oğuz, olayı küçük sıyrıklarla atlatırken Altunçay da elinden yaralandı. Yaşanan arbede güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Oğuz'un şikayeti üzerine gözaltına alınan Altunçay, tutuklandı.

ÖLÜMLE TEHDİT İDDİASI

Saldırıya ilişkin bugün Antalya Barosu'nda açıklama yapan Avukat Mesut Oğuz, Altunçay'ın daha önce müvekkilinin kiracısı olduğunu, evden çıkartıldıktan sonra sürekli tehdit mesajları yolladığını öne sürerek şöyle konuştu:

"Evde birtakım hukuk dışı eylemlerde bulunduğunu öğrendik. Daha sonra bu kişiyi yasal yollarla tahliye ettik. Olay sonrasında beni ölümle tehdit etmeye başlamıştı. Suç duyurusunda bulundum. Şahısla ilgili 30'a yakın suç kaydı, 3 ayrı yakalama kararı var. Ayrıca beni 'Soyunu kurutacağım' diye tehdit etti. Bunun yanında annemi öldürmeme karşılığında 500 bin TL istedi. Olay günü ise 'Avukat Mesut Oğuz benim ruhssatımla apart çalıştırıyor' diye, suç duyurusunda bulunmuş. Polisler dün müvekkilime ait apartmanda araştırma yaparken beni de çağırdı. Asılsız olduğu öğrenildi. Yanımda iki sivil ve bir resmi polis vardı. Bu şahıs o sırada yanımıza gelerek elinde sakladığı yaklaşık 30 santimlik ekmek bıçağıyla içeriye girdi. Polisi görünce beni 'Mesut Bey yanıma gelir misin' diye çağırdı. Gelmeyeceğimi söyleyince hakaret ve küfürler etmeye başladı. Aramızda tartışma ve kavga çıktı. Elindeki bıçakla beni bıçaklayacağını düşündüğüm için boynundan tuttum. İkimiz yere düştük ve 3-4 sefer bıçakla karın bölgeme vurdu ama Allah korudu ki bıçağı ters tarafıyla tutmuş. Olayı küçük sıyrıklarla atlattım"

Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez ise meslektaşına yapılanın üzücü olduğunu belirterek, "Görüntüleri izledim ve gördüğüm kadarıyla saplamaya çalışıyor. Saplayabilse en iyi ihtimalle ağır bir yaralama gerçekleşecekti" dedi. Başkan Geçilmez, baro olarak Avukat Mesut Oğuz'un yanında olduklarını ve sonuna kadar süreci takip edeceklerini dile getirdi.

Etiketler : kiracı Antalya Barosu kiracı Murat Altunçay
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