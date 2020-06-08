  • BIST
    109390
  • Dolar
    6,7943
  • Euro
    7,6773
  • Altın
    370,0320
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Evden çalışma koşulları evli çiftleri olumsuz etkiledi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor
AK Parti MkYK sonrası Çelik'ten önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Şentop'tan Yassıada açıklaması: Mağdurlar tazminat alabilecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 112 bin 447'ye yükseldi
Bakan Kurum'dan termik santral açıklaması
Türkiye bölgede petrol arayacak! 7 alan belirlendi
OPEC basın toplantısı düzenledi
Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük hayatını kaybetti
Kendi ülkesi Yunanistan'ı açık açık uyardı: Türkiye ile çatışmaya girerseniz...
Stratejik hamle! İşte Türkiye'yi lider yapacak proje
"Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri İslam'la yeşerteceğiz"
Başkentte siyahi Floyd'un ABD'de polis şiddetiyle ölmesi protesto edildi
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen 'Sudaki Yaşam Savunucusu' seçildi
"Oğlumu HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum"
MSB: Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağaradaki mühimmat ve patlayıcılar imha ...
Taşıdıkları yolcular aranıyor
İstanbul'da dehşet! Oğlunun gözü önünde öldürdü
"Pis Türk laflarıyla büyüdüm"
Teknoloji devi üretti! Koronaya karşı kişisel hatırlatıcı
Bakan Varank: Virüsün tedavisinde kullanılacak
Emine Erdoğan: Deniz ve okyanus dünyadaki tüm ülkelerin ortak sınırıdır
Otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 34 azaldı
"Yatırıma Destek TL Kredisi yatırımcıyı nokta atışı fonlayacak"
08 Haziran 2020 Pazartesi 17:26:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 17:26:00

Evden çalışma koşulları evli çiftleri olumsuz etkiledi

ABONE OL

NEÜ tarafından yapılan araştırma, 67 ilde 1763 evli çift üzerinde yapılan araştırmada, salgın sürecinde esnek çalışma şartları altında evde çalışanların, dışarıda çalışanlara göre evlilik ilişkilerinde ve doyumlarında azalma olduğunu ortaya çıkardı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) akademisyenlerince yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evden çalışma koşullarının, evli çiftlerin ilişkilerini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşıldı.

NEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Dilmaç ve ekibi 7 bölge, 67 il ve bin 713 evli çift üzerinde araştırma yaptı.

Esnek çalışma şartları altında evde çalışanların, dışarıda çalışanlara göre evlilik ilişkilerinde ve doyumlarında azalma olduğunun ortaya çıktığı araştırmada, evlerinde daha çok oda bulunan kişilerin kendilerini diğer aile bireylerinden izole ettiği, bu nedenle de koronavirüs korku ve kaygısının azaldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dilmaç, salgının yarattığı korku ve kaygıların evli bireylerde eşler arasındaki evlilik doyumlarının üzerindeki etkisini ölçmeyi hedeflediklerini belirtti.

"KADINLARDA KORONAVİRÜS KORKUSU DAHA YÜKSEK"

Çok farklı bulgu ve sonuçlara ulaştıklarını aktaran Dilmaç, "Koronavirüs korkusu ve kaygısı yaşayanların evlilik doyumlarında düşük bir süreç yaşadıklarını, evlilik doyumlarının da düşük olduğunu gördük. Cinsiyet bağlamında baktığımızda da kadınların koronavirüs korkusu ve kaygısı bu bağlamda daha yüksek. Yüksek olmasından dolayı da evlilik ilişkilerindeki doyumda da azalmalar meydana geldiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Dilmaç, salgın sürecinde birçok kişinin ilk kez evden çalışma deneyimi yaşadığını belirterek şunları kaydetti:

"Katılımcılara, 'evde çalışanların mutluluk düzeyleri nedir' diye sorduk. Evde çalışanların evlilik ilişkilerinde ve doyumlarında bir azalma gördük. Bu, ciddi bir bulgu. Çünkü kısıtlı bir mekan. Kısıtlı bir mekanda yoğun zaman geçiriliyor. Bu zaman sürecinde de baktığımız zaman ilişkilerde ilerleyen zamanlarda doyumda bir düşme meydana geldiğini gördük."

"EVDE KİTAP OKUYANLARIN, KORONAVİRÜS KORKU VE KAYGISINDA AZALMA OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Sosyal medyaya yoğun vakit ayıranların kaygı düzeylerinde artış tespit ettiklerini anlatan Dilmaç, "Evde kitap okuyanların, koronavirüs korku ve kaygısında bir azalma meydana geldiğini, evlilik ilişki düzeylerinde artış olduğunu gördük. Çünkü, kitap okumayla birlikte kişi, kendisini koronavirüsle ilgili korku ve kaygıdan uzak tutmakta. Araştırmada hobisi olan kişilerin, koronavirüs korkusunda ve kaygısında bir azalmanın meydana geldiği, bunun da aile ilişkilerindeki doyumu artırdığını da görmüş olduk." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER