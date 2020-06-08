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08 Haziran 2020 Pazartesi 09:54:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 09:54:00

Evde kalan çocuklar için 'atıktan oyuncağa' projesini geliştirdiler

Kaynak: DHA

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ERZURUM Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet projesi dersi kapsamında Covid-19 sebebiyle evde kalan çocuklara sosyal medya üzerinden atıktan oyuncak yapmayı öğretti. Öğrencilerin toplumsal duyarlılık amacıyla yaptıkları proje büyük ilgi gördü.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamadığı İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet tez projesi dersini sanal ortamda gerçekleştirdi. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu'nun danışmanlığını yaptığı Dilara Küçükoğlu, Hilal Birdel, Aleyna Kellevezir, Gamze Taşçı ve Hakan Tosun, salgın sebebiyle evlerinden haftada 2 gün belirli saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklar için 'atıktan oyuncağa' projesini hazırladı.

TOPLUMSAL DUYARLILIK AMACIYLA YAPTIKLARI PROJE İLGİ GÖRDÜ

Kendileri de evden çıkmayan 5 üniversite öğrencisi sosyal paylaşım platformu instagram üzerinden yaptıkları paylaşımlarla çocuklar için atıktan nasıl oyuncak yapılacağını anlattı. Karton kutu, bez parçaları daha birçok atık malzemeden oyuncak yapan gençler, bunu sosyal medyadaki hesaplarından takipçileri olan kişilerin de yapması için teşvik etti. Öğrencilerin toplumsal duyarlılık amacıyla yaptıkları proje büyük ilgi gördü.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın büyük önem verdiği toplumsal duyarlılık projelerine mezuniyet projesi dersinde yer verdiklerini belirten Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, danışmanlığını yaptığı 5 öğrencinin bu amaçla 'atıktan oyuncağa' projesini geliştirdiklerini belirtti. Taşcıoğlu, "Projenin temel amacı, Covid-19 salgını sürecinde evden çıkamayan ve can sıkıntısı yaşayan çocuklar için atıklardan oyuncak yapılıp eğlenmelerini kolaylaştırmak ve böylece çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamaktır. Öğrencilerimin sosyal medya platformu instagramda yürüttükleri proje challenge yoluyla uluslararası bir boyut bile kazandı. Atıktan oyuncağa projemize ülkemiz insanı başta olmak üzere tüm dünya insanlığının güçlü desteğini umuyoruz" dedi.

Proje danışmanlarından Dilara Küçükoğlu, mezuniyet tez projesi dersi kapsamında yürüttükleri toplumsal duyarlılık projesini 5 kişiyle başlattıklarını ifade ederek, kısa sürede sosyal medyada 20 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

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