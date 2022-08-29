Evde başından vurulan 4 çocuk babası, toprağa verildi

Olay, 2 gün önce Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, oturma odasında K.A.Ç.'nin (3) oynadığı tabanca, ateş aldı.

Bu sırada çocuğun babası Gökhan Çimen, başından vuruldu. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, Çimen'in öldüğünü belirledi. 4 çocuk babası Çimen'in cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemleri sonrası bugün teslim alınan Çimen'in cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Çimen'in cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi. Anne, çocuğu K.A.Ç. ile emniyetteki swap izi işlemlerinin ardından bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.