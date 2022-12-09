Ev hanımlarından ‘Sıfır Atık'a destek
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Altındağ Halk Eğitim Merkezi'nde yürütülen çalışmalar, atık ürünleri geri dönüşüme kazandırıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Altındağ Halk Eğitim Merkezi'nde yürütülen çalışmalar, atık ürünleri geri dönüşüme kazandırıyor. Merkezde kursa katılan ev hanımları, eski gazeteleri şapka, sepet, çanta, süs eşyası gibi yepyeni ürünlere dönüştürüyor.
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