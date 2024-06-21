Etkili hitabet başarıya isabet

Kendine inanmayana kimse inanmaz. Kimse doğar doğmaz kürsüde konuşma yapmadı. Elde var sıfır diyorsanız, elinizin de var olduğunu unutmayın...

Konuşma sırasında dikkat edelim...

Türkçeye dikkat!

Vurguya ve tonlamaya dikkat etmeniz etkili konuşma ve hitabet çizgisinde olduğunuzu göstermez. Harfleri ve kelimeleri doğru telaffuz edemedikten sonra öğrenilen ve bilinen her şey kocaman bir hiç olur. Türkçenin yazıldığı gibi okunan bir dil olmadığını söylemeden geçmeyelim.

Dudağınız istemiyor olabilir mi?

Dudak ve dil tembelliği kelimelerin doğru çıkmasını engeller. Güçlü hitabete destek olması gereken dil ve dudağın köstek olabilir.

Cemil olabilir mi Cemil?

Düzenli tekerlemeler yaparak dudak ve dil tembelliğinin önüne geçelim. "Cemil, Cemile, Cemal cumaları cilacı cüce Canip'in cicili bicili cumbalı ciltevinde cümbür cemaat cacıklı civcivle cücüklü cacık yerler, sonra da Cebecili cingöz coğrafyacının cinci ciciannesinin cırcırböceğini dinlerler."

Duraklama-ulama

Yok olmak (yo-kol-mak) gibi.. Yazıldığı gibi okumayalım aman dikkat! Nefes alma ve duraklama anını yerinde ve zamanında seçelim.

Ses tonu

Tiz pes seslerden uzak duralım. İstisnai durumlar olabilir. Fakat istisnalar kaideyi bozmaz... Telaffuz, ses jest ve mimiklere de dikkat edelim.

Kendinize bakın!

Ayna karşısına geçin ve yapacağınız tüm şovları yapın. Ses kaydınızı almayı ihmal etmeyin.

Etkili hitabetin faydaları

İnsanları ikna edebilir sansasyon yaratmak adına dünyanın düz olduğuna inandırabilirsiniz. Bulunduğunuz her alanda güçlenerek rütbenizi geliştirebilirsiniz. Kendinizi her alanda ifade ederek kendinize büyük yatırımlar yapabilirsiniz