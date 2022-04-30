Esra'nın hayali Neymar

MODA TASARIM EĞİTİMİ ALIYOR



Ankara Çubuk'ta yaşayan 15 yaşındaki Esra Yaman, Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü'nde eğitim görüyor. Çocukluğundan bu yana futbola meraklı olan ve bu tutkusunu Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü'nde orta saha ve sağ kanat oyuncusu olarak profesyonel seviyeye çıkarmaya çalışan genç kız, ailesine destek olmaktan da geri kalmıyor.

Esra Yaman, "Kendi mevkimde çok iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Rakibime top vermemek için çalışıyorum. İdolüm Neymar. Benim mevkim sağ bek ama yine de ona özeniyorum" dedi.

'YAPAMAZSIN' DİYENLERE İNAT



Her gün erkenden kalkarak ailesine ait 10 büyükbaş hayvan ve buzağıları yeşil alanlarda otlatan Esra, daha sonra okula gidiyor. Derslerinin bitmesiyle Çubuk Şehir Stadı'nın yolunu tutan Esra, futbol antrenmanı yapıyor. Esra "Futbol oynadığımda kimse bana inanmadı. Onlara inat öz güvenimi kazanıp kulübe başvurdum. Çok mutluyum. Hayalim Neymar gibi bir futbolcu olmak" diyor.