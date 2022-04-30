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30 Nisan 2022 Cumartesi 22:00:00 - Güncelleme:30 Nisan 2022 Cumartesi 22:00:00

Esra'nın hayali Neymar

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Her gün erkenden kalkarak ailesinin büyükbaş hayvan ve buzağılarını otlatan Esra, daha sonra okula gidiyor. Dersleri biter bitmez soluğu statta alan Esra, Neymar gibi bir futbolcu olabilmek için ter döküyor.

MODA TASARIM EĞİTİMİ ALIYOR

Ankara Çubuk'ta yaşayan 15 yaşındaki Esra Yaman, Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü'nde eğitim görüyor. Çocukluğundan bu yana futbola meraklı olan ve bu tutkusunu Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü'nde orta saha ve sağ kanat oyuncusu olarak profesyonel seviyeye çıkarmaya çalışan genç kız, ailesine destek olmaktan da geri kalmıyor.

Esra Yaman, "Kendi mevkimde çok iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Rakibime top vermemek için çalışıyorum. İdolüm Neymar. Benim mevkim sağ bek ama yine de ona özeniyorum" dedi.

'YAPAMAZSIN' DİYENLERE İNAT

Her gün erkenden kalkarak ailesine ait 10 büyükbaş hayvan ve buzağıları yeşil alanlarda otlatan Esra, daha sonra okula gidiyor. Derslerinin bitmesiyle Çubuk Şehir Stadı'nın yolunu tutan Esra, futbol antrenmanı yapıyor. Esra "Futbol oynadığımda kimse bana inanmadı. Onlara inat öz güvenimi kazanıp kulübe başvurdum. Çok mutluyum. Hayalim Neymar gibi bir futbolcu olmak" diyor.

Etiketler : futbolcu neymar esra yaman
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