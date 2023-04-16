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16 Nisan 2023 Pazar 14:34:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 14:34:00

Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir-Ankara seferini yapan Mesut A. idaresindeki 44 LU 999 plakalı yolcu otobüsü, Batıkent Mahallesi çevre yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 16 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler : eskişehir yolcu otobüsü bariyer kaza
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