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12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:45:00

Eskişehir'de uyuşturucu imal edilen eve baskın : 1 gözaltı

Kaynak: İHA

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu yetiştirien bir ve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve malzemesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan incelemelerde belirlenen şahsın evinde ve eklentilerinde iklimlendirme sistemi kullanılarak uyuşturucu ve uyarıcı madde yetiştirdiği, yetiştirilen kenevirleri esrar haline getirdiği tespit edildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının verdiği talimat sonucunda şahsın evinde yapılan aramalarda 3çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 adet hassas terazi, 2 adet iklimlendirme led ışığı, 2 adet vantilatör, 1 adet nemlendirici cihaz, 9 adet askı makara, 1 adet nem ve derece ölçer cihazı, 3 adet kurtarıcı battaniye (iklimlendirmede ışık yansıtıcı olarak kullanılan jelatin), 42 adet esrar sarımında kullanılan çarşaf diye tabir edilen kâğıt, 1 adet tripot, muhtelif uzunluklarda sabitleme kabloları, muhtelif sayıda uzatma kabloları ve priz ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak şahıs gözaltına alınırken, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadeleye yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Etiketler : eskişehir uyuşturucu kenevir esrar gözaltı
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