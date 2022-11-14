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14 Kasım 2022 Pazartesi 19:24:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 19:24:00

Eskişehir'de provokatif paylaşıma 2 gözaltı

Kaynak: AA

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Eskişehir'de sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen kadın polis ekiplerince düzenlenen operasyonda göz altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler : eskişehir gözaltı operasyon
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