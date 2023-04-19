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19 Nisan 2023 Çarşamba 11:15:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 11:15:00

Eskişehir'de devrilen işçi servisindeki 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Eskişehir'in İnönü ilçesinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı servis aracı, İnönü-Bozüyük kara yolunun 7. kilometresinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, işçilerden Özgün Sevim Kök, Yıldız Kollar ve Erhan Akbardak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.

Otobüstekilerin, İnönü'deki bir fabrikanın işçileri olduğu ve mesailerine gitmek üzere bu araca bindiği öğrenildi.

Etiketler : eskişehir işçi otobüs
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