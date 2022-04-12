Eskişehir'de cezaevi aracı devrildi: 4'ü jandarma 6 yaralı
Kaynak: DHA
Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada, mahkum, sürücü ve 4 jandarma aracın camı kırılarak çıkarıldı.
Afyonkarahisar'daki cezaevinden hastane kontrolü için getirdiği mahkumu taşıyan cezaevi nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada araç sürücüsü, mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, bir kısmı askıda kalan aracın şarampole devrilmemesi için büyük çaba harcadı.
Ekipler, baltayla kırdıkları ön ve arka camlardan 6 yaralıyı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.