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12 Nisan 2022 Salı 18:24:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 18:24:00

Eskişehir'de cezaevi aracı devrildi: 4'ü jandarma 6 yaralı

Kaynak: DHA

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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada, mahkum, sürücü ve 4 jandarma aracın camı kırılarak çıkarıldı.

Afyonkarahisar'daki cezaevinden hastane kontrolü için getirdiği mahkumu taşıyan cezaevi nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada araç sürücüsü, mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, bir kısmı askıda kalan aracın şarampole devrilmemesi için büyük çaba harcadı.

Ekipler, baltayla kırdıkları ön ve arka camlardan 6 yaralıyı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Etiketler : cezaevi Eskişehir cezaevi aracı jandarma
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