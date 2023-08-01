VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Sözcü Çelik, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğen Disney'e tepki gösterdi: Utanç verici
ABD: Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarından endişe duyuyoruz
Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin 252 kök Hint keneviri ele geçirildi
Komşuda "virüs" tedirginliği: 2 kişi hayatını kaybetti
Irak: IKBY, petrol gelirlerini teslim etmeye başladı
01 Ağustos 2023 Salı 18:11:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 18:11:00

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Ulusoylar Sokağı'nda, alkollü oldukları iddia edilen Doğan Ç. (18), Y.E. (19) ve M.T. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Doğan Ç. ve Y.E. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Doğan Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet ve yaralama şüphelisi M.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler : eskişehir eskişehir bıçaklı kavga bıçaklı kavga
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX