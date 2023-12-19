Eskicilik yaparak tarihe ışık tutuyor

Hatay'ın Antakya ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde eskicilik yapan Serkan Sincan, değerli eşyaları bulup satarak geçimini sağlıyor. Yakın tarihe ışık tuttuğunu söyleyen Sincan, "Topladığımız ve sattığımız ürünler depremin izlerini taşır. Eşyaların kalitesi ve büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor" dedi. Depremin izlerini taşıyan antika eşyalarıyla hayatta var olmaya devam ettiğini belirtene Sincan, "Aileden kalma veya bir hobi olarak bu işi yapmıyorum. Bu işi turistik amaçlı yapıyorum. Antakya kadim bir şehirdir. Eşyalarımızın bir kısmı deprem de yıkılırken geri kalanlarla devam ediyoruz" diye konuştu.

"BİZİM EŞYALAR DAHA ÇOK YAKIN TARİHTEN OLUYOR"



Kendini antikacı olarak tarif etmeyen Sincan, "Antika dediğiniz şey, 100 yıl üstünde olur. Bizim eşyalar daha çok yakın tarihten oluyor" ifadelerini kullandı.