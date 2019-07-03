Eski Yargıtay üyesi Ramazan Bayrak'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl 8 ay hapis cezası verdi

Eski Yargıtay üyesi Ramazan Bayrak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bayrak'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya sanık Bayrak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Bayrak'ın avukatı da hazır bulundu.

Doğuştan kalp rahatsızlığı yaşadığını ileri süren Bayrak hakkında, Adli Tıp Kurumundan gönderilen "cezaevi şartlarında kalmasında engel olmadığına" yönelik rapor, mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Raporun gerçeği yansıtmadığını ileri süren Bayrak, yaşadığı sağlık sorununa dikkati çekerek tahliyesini istedi.

Bayrak, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, aleyhindeki tanık beyanlarını da reddetti.

Yargı bağımsızlığından ve hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadığını ileri süren Bayrak, tutukluluk halinin devamı için neden bulunmadığını savundu. Bayrak, örgütün talimatıyla kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) üye olmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

Ramazan Bayrak ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Ramazan Bayrak'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 10 yıl 8 aya indiren mahkeme heyeti, Bayrak'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

(AA)