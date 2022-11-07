Eski kocasına ciğeriyle yeniden hayat verdi

İzmir'de bir çocuk annesi Bahar Azak, 10 yıl önce boşandığı, nakil olmaması halinde sayılı günleri kalan eski eşi Can Şay'a karaciğer donörü oldu. Gerçekleşen karaciğer nakliyle oğlunun babasına yeni bir hayatın kapılarını açan Azak, "Ayrılmış olsak da o benim hayatımın bir parçası" dedi.

Can Şay da, "Doktorlar hiç umutlu değildi. Bugün Bahar sayesinde hayattayım. Teşekküre kelimeler yetmiyor. Kelimeler kifayetsiz" diye konuştu. Prof. Dr. Murat Kılıç da "Karaciğer nakli olmasa günler, haftalar içinde kaybedilmesi söz konusuydu. İkisinin de sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.