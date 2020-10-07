Eski HDP'li Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulunda, hakkında fezleke düzenlenen eski HDP'li Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.
TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.
TBMM Genel Kurul'da, daha önce HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik karma komisyon raporu gündeme alındı.
Söz ve savunma talebi olmayınca rapor Genel Kurul'un oyuna sunuldu.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının bu dosya için kaldırılmasına karar verilmiştir" diyerek kararı açıkladı
- Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristin kimliği belirlendi
- Eski HDP'li Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
- İstanbul'da 'dolu' korkusu: Araç sahipleri kapalı otoparklara akın etti
- Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı
- Muş'ta hortum oluştu
- Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem (Son depremler)