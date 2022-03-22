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22 Mart 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 11:30:00

Eski eşyalardan kütüphane yaptılar

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Muş'un Malazgirt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında atıl malzemelerden "1071 Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturdu. Eski buzdolapları, araba lastikleri, televizyonlar, bavullar, meyve kasaları, boya kutuları, kapılar, dikiş makineleri ve bunlara benzer atıl malzemelerden oluşturulan kütüphane yoğun ilgi gördü.

Muş'un Malazgirt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında atıl malzemelerden "1071 Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturdu. Eski buzdolapları, araba lastikleri, televizyonlar, bavullar, meyve kasaları, boya kutuları, kapılar, dikiş makineleri ve bunlara benzer atıl malzemelerden oluşturulan kütüphane yoğun ilgi gördü.

Geri Dönüşüm Kütüphanesi'nin açılışını yapan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, geri dönüşümün hayatın her noktasında olması gerektiğini belirtti. Kaymakam Demirer, oluşturulan Geri Dönüşüm Kütüphanesi için kaynak kitabı desteği vereceğini belirterek, başta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fehmi İpek olmak üzere tüm usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkez Müdürü Fehmi İpek, Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık' projesi kapsamında atıl malzemelerden "1071 Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturduklarını belirtti. Müdür İpek, "Farkındalık oluşturulması amacıyla atıl malzemelerden 1071 Geri Dönüşüm Kütüphanesi'ni açtık Biz de bu konuda yapacağımız çalışmalar için usta öğretici ve öğretmenlerimizle bir araya geldik. Neler yapabiliriz dedik ve yola koyulduk. Usta öğreticilerimizle 15 günde çok güzel sonuçlar aldık. Kendi masamızı sandalyemizi, köşe koltuklarını yaptık. Meyve kasalarını kitaplığa çevirdik. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Bugün kütüphanemizin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Usta öğreticiler ise "Sıfır Atık" projesi kapsamında 15 günde tamamı atık malzemelerden oluşan bir kütüphane kurduklarını belirttiler.

1071 Geri Dönüşüm Kütüphanesi'nin açılışına Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fehmi İpek, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Etiketler : Eski eşyalardan kütüphane yaptılar muş kütüpane Sıfır Atık
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