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12 Mart 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 20:00:00

Eski dosta vefa

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Düzce'de at arabasıyla kağıt, naylon ve plastik toplayan Tarık Tok, atı yorulunca arabayı kendisi çekti. O anları görüntüleyenler sosyal medyada paylaştı. Tarık Tok, ‘Bu at baba yadigarı, artık yaşlı ve yorgun, ona kıyamadım' dedi.

25 YILDIR EMEK VERİYOR

Düzce'nin Rıhtım Caddesi'nde önceki gün atı arkaya bağlayıp, arabayı kendisi çeken kişiyi cep telefonu kamerasıyla çekenler, o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. Arabayı çeken kişinin Ağa Mahallesi'nde yaşayan ve hurdacılık yapan 2 çocuk babası Tarık Tok (46) olduğu ortaya çıktı. Tarık Tok, 25 yaşındaki 'Gül' isimli atı yorulduğu için aracı kendisinin çektiğini söyledi.

GÜL'E EVLAT SEVGİSİ

2 çocuk babası Tarık Tok 'Gül' adlı baba yadigarı atını evlatlarından ayırmadığını söyledi.

'O BENİM KIRMIZI GÜLÜM'

Baba yadigarı atını çok sevdiğini söyleyen Tok, "Kağıt, naylon ve plastik topluyorum. At yorgundu, halsizdi. Yaşlı at, yorgun olduğu için arabayı ben çektim. Bu at, rahmetli babamdan bana kaldı. Benim bu emektarım, ekmek teknemiz. Bazen 'Yoruldu' diye kıyamıyorum öyle zamanlarda arabaya kendim koşuyorum. Bu ata çocuğum gibi bakıyorum. Adı Gül, o benim kırmızı gülüm" diye konuştu.

Etiketler : düzce at arabası tarık tok
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