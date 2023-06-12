Eski çalışandan icralık kumpas! Öğretmenden Hollywood'luk intikam planı

Adana'daki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde rehber öğretmenliği yapan Nuray F., işine son veren patronu Derya B.'den (39) intikam almak için filmlere taş çıkaran plan yaptı. İddiaya göre bir yıl sonra Adana 5. İcra Müdürlüğü'nce banka hesaplarına ve otomobiline haciz konulan Derya B. şoke oldu; avukatı Ömer Uruç'tan nedenini araştırmasını istedi. Dedektif gibi iz süren avukat, 80 bin liralık icra tebligatında Derya B. ile hiçbir ilgisi olmayan bir adresin yazılı olduğunu gördü. Uruç, tebligatın dağıtıma çıkarılmadığını, PTT'nin Seyhan Posta Merkezi'nden elden teslim alındığını belirledi. Mahkemeden aldığı özel izinlerle HTS kayıtlarına ulaşan avukat, Nuray F.'nin icra tuzağını deşifre etti.

SAHTE İMZAYLA TESLİM ALDI

Başdağıtıcı Ali A. (59) ile davacı Nuray F.'nin tebligat tesliminden 1 saat önce telefonla görüştüğü ortaya çıktı. Nuray F.'nin işlemler esnasında adının Derya B. olduğunu söyleyip onun gibi davranarak imzasını taklit ettiği anlaşıldı. İmzanın sahte olduğu Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan gelen raporla da kanıtlandı.

BANA 'DERYA BENİM' DEDİ

Nuray F. ifadesinde eski patronundan alacaklı olduğunu iddia ederek, "Adresini öğrenip ilamsız takip yaptım. Ödeme emri tebliğ edilmeyince PTT'ye gittim, sistem arızalıydı. Memurun numarasını aldım, sistemin açıldığını öğrenince gidip dosya hakkında bilgi aldım" dedi. Ali A. ise olay günü gelen kadının kendisini Derya olarak tanıttığını söyleyerek, "Tebligat numarasını söyledi; gerekli kimlik kontrollerini yaptıktan sonra bu tebligatı yaptık. Beni kullanmış" diye konuştu. 3 yıl süren soruşturma sonucu Nuray F. ile Ali A. hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'ŞİKAYET ŞANTAJIYLA 10 BİN LİRA İSTEDİ'

Kuruma yakışmayan hareketlerinden dolayı işten çıkardığı Nuray F.'nin şikayetleri üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve SGK tarafından soruşturma başlatıldığını öne süren Derya B., şöyle konuştu: "Şikayetini geri çekmek için 10 bin TL istedi, vermedik. Daha sonra iki kez icra takibi başlattı, ancak itiraz sonucu iptal edildi. Sonuncusunda tebligat gelmeyince icralık olduk."

MEMUR DA MASUM DEĞİL

Nuray F.'nin PTT'ye gidip belgeyi Ali A.'nın elinden aldığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtlarına da ulaşan avukat Ömer Uruç, "HTS kaydı, sahte imzayla tebligat teslimatı gibi deliller ikili arasındaki işbirliğini ispatlar nitelikte. Ali A. hakkında idari soruşturma başlatılıp görevden alınmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

1- Kız arkadaşıyla PTT'yi giden Nuray F.'nin (siyah saçlı) kendisini Derya B. olarak tanıtıp icra tebligatını aldığı anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

2- Odadan çıkan şüphelinin elindeki belge net şekilde görüldü.

3- Şüpheli, sahte imza atarak aldığı belgeyi çantasına koydu.