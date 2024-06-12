Eşinin hayalini ziyaret etti

Hayatının 17 yılını Troya Antik Kenti'ne adayan, Troya kazılarıyla, Homeros, İlyada ve Troya araştırmalarında çığır açan ve 1995 yılından beri Çanakkale'de bir müze kurulması fikrini dile getiren Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'ın eşi Katja Korfmann, 2005'te kanserden vefat eden eşinin rüyası olan Troya Müzesi'ni gezdi. Katja Korfmann, "Bu müze benim için çok anlamlı ve duygusal" dedi.