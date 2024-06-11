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11 Haziran 2024 Salı 23:52:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 23:52:00

Eşinin hayalini ziyaret etti

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Troya Antik Kenti'nin eski kazı başkanı Alman arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'ın eşi Katja Korfmann, eşinin yıllardır hayalini kurduğu Troya Müzesi'ni açılışından sonra ilk kez ziyaret etti.

Hayatının 17 yılını Troya Antik Kenti'ne adayan, Troya kazılarıyla, Homeros, İlyada ve Troya araştırmalarında çığır açan ve 1995 yılından beri Çanakkale'de bir müze kurulması fikrini dile getiren Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'ın eşi Katja Korfmann, 2005'te kanserden vefat eden eşinin rüyası olan Troya Müzesi'ni gezdi. Katja Korfmann, "Bu müze benim için çok anlamlı ve duygusal" dedi.

Etiketler : Troya Antik Kenti Katja Korfmann Manfred Osman Korfmann
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