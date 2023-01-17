Eşinin anısına taksi şoförü oldu
44 yaşındaki Hamide Ayşe Koparan, taksici olan eşinin vefatının ardından direksiyonun başına geçip şoförlük yapmaya başladı.
Samsun'un Bafra İlçesi'nde yaklaşık 3 yıl önce tır şoförlüğünden emekli olan Hakan Koparan, Bafra ilçesinde taksi şoförü olarak işe girdi. Hakan Koparan'ın 8 ay önce kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi üzerine eşi Hamide Ayşe Koparan, eşinin mesleğini sürdürmeye karar verdi.
İlkokul mezunu, iki çocuk annesi Koparan, 5 ay önce direksiyonun başına geçerek şoförlük yapmaya başladı. Eşinin çalıştığı durağa hatıralarının bulunması nedeniyle gidemeyen Koparan, evinin önüne çektiği taksisiyle kendisine telefonla ulaşan müşterilerine hizmet veriyor.