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17 Ocak 2023 Salı 19:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 19:30:00

Eşinin anısına taksi şoförü oldu

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44 yaşındaki Hamide Ayşe Koparan, taksici olan eşinin vefatının ardından direksiyonun başına geçip şoförlük yapmaya başladı.

Samsun'un Bafra İlçesi'nde yaklaşık 3 yıl önce tır şoförlüğünden emekli olan Hakan Koparan, Bafra ilçesinde taksi şoförü olarak işe girdi. Hakan Koparan'ın 8 ay önce kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi üzerine eşi Hamide Ayşe Koparan, eşinin mesleğini sürdürmeye karar verdi.

İlkokul mezunu, iki çocuk annesi Koparan, 5 ay önce direksiyonun başına geçerek şoförlük yapmaya başladı. Eşinin çalıştığı durağa hatıralarının bulunması nedeniyle gidemeyen Koparan, evinin önüne çektiği taksisiyle kendisine telefonla ulaşan müşterilerine hizmet veriyor.

Etiketler : samsun taksici taksi şoförü
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