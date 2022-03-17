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17 Mart 2022 Perşembe 21:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 21:00:00

Eşine göz mahalleye muhtar! Azmin mutluluğu

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Bedensel engelli Hacer İnci Özbey, önce görme engelli eşinin dünyasını aydınlattı sonra da, 2015'te aday olduğu Sidre Mahallesi'nden muhtar seçildi. Genç kadın, iki dönemdir muhtarlık görevini sürdürüyor.

ÜÇ ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

Henüz 6 aylıkken geçirdiği felç nedeniyle koltuk değneği yardımıyla yürüyebilen Hacer İnci Özbey, uzun yıllar Isparta Belediyesi'nde görev yaptı. Hayatını doğuştan görme engelli Mehmet Ali Özbey ile birleştiren Özbey'in 3 çocuğu oldu. Eğitimini de ihmal etmeyen Özbey, Açık Öğretim Fakültesi'nin önce Emlak ve Emlak Yönetimi ardından da İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun oldu.

Mehmet Ali Özbey hayatlarındaki tüm engellere rağmen eşiyle mutlu olmayı başardıklarını söyledi.

Bacağının düz durmasını sağlayan bir aparat ve koltuk değneği yardımıyla yürüyebildiğini belirten Hacer İnci Özbey, her şeye rağmen hayattaki umudunu kaybetmediğini dile getirdi.

HERKESE ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Özbey, 2015'te aday olduğu Sidre Mahallesi'nden muhtar seçildi. Görevini özveriyle sürdüren Özbey, ikinci kez muhtarlık seçimini kazanarak güven tazeledi. Azmiyle dikkati çeken Özbey, "Engelli bir kadın olarak 25 yıldır çalışıyorum, mahalleme ve insanlara hizmet ediyorum. Engelli bireylerin hangi noktalara gelebileceğini göstermek için çaba sarf ediyorum" diye konuştu.

Etiketler : görme engelli bedensel engelli yaşam
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