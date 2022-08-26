Esenyurt'u yine sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak, akşam saatlerinde bazı ilçelerde etkili oldu. Kısa süreli etkili olan sağanak, Esenyurt'ta ve Başakşehir'de bazı mahallelerde adeta hayatı felç etti.

Sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar ve trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.

Sudan dolayı ilerleyemeyen bir sürücü, başka bir araç yardımıyla çekilerek sudan kurtarıldı.

Bir binanın bodrum katında bulunan ve daha önce boşaltıldığı öğrenilen daire tamamen sular altında kaldı.

Sokaklardaki su birikintileri ekiplerin çalışmalarıyla çekildi.

"YAĞMUR ŞİDDETLİ YAĞDIĞINDA BODRUM VE BAHÇE KATLARINI SU BASIYOR"

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi sakini Tuncay Kılıç, "Belediyenin yapmış olduğu yağmur su kanallarıyla atık su kanallarını aynı rögara vermesi buradaki evlerin bahçe ve bodrum katlarının su basmasına neden oluyor. Yağmur şiddetli yağdığında bodrum ve bahçe katlarını su basıyor. Hem de 30-40 santimetre. Esenyurt'ta örnekleri var. Ölen insanlar da var. Burada bir dere var. Burada yarım saat önce arabalar tekne gibi yüzüyordu" dedi.

"BURANIN ÇÖZÜMÜ ALT YAPININ YAPILMASIDIR"

Alt yapı yetersizliğinden dolayı evlerin su bastığını ifade eden Kemal Aktaş, "Burası 20-30 yıldır bu şekilde. Alt yapı yetersizliğinden dolayı en ufak yağmurda evleri, bahçe katları, iş yerlerini hep su basıyor. Geliyorlar biraz su çekip gidiyorlar. Buranın çözümü alt yapının yapılmasıdır. Daire boştu. Geçen su bastığından dolayı adamlar boşalttı. 2 gün önce adam gelip tadilat yaptı. Dekor yaptı, kapıları değişti. Bugün yine daire tavana kadar su doldu" ifadelerini kullandı.