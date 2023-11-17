Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda yangın çıktı

Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'taki bir iş yerinin, kimyasal maddelerin konulduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangında, alevler depoyu sardı. Yangın sırasında depodaki kimyasal maddelerden kaynaklı ufak çaplı patlamalar da yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bölgeye çok sayıda ilçeden de takviye ekip ve su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin, çevre iş yerlerine sıçrama riski bulunan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.