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17 Kasım 2023 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 09:45:00

Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda yangın çıktı

Kaynak: AA

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Esenyurt'ta kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'taki bir iş yerinin, kimyasal maddelerin konulduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangında, alevler depoyu sardı. Yangın sırasında depodaki kimyasal maddelerden kaynaklı ufak çaplı patlamalar da yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bölgeye çok sayıda ilçeden de takviye ekip ve su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin, çevre iş yerlerine sıçrama riski bulunan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Etiketler : esenyurt depo yangın
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