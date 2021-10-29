Esenyurt'ta fabrika yangını
Kaynak: DHA
İstanbul Esenyurt'ta üretim yapan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde ambalaj üretimi yapan 2 katlı fabrikada yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan fabrikada mahsur kalanların da olduğu öğrenildi