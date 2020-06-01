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01 Haziran 2020 Pazartesi 21:38:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 21:38:00

Esendere Gümrük Kapısı'nda 142 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: AA

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda 142 kilogram eroin ele geçirildi. Bulunan eroinin, son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırı şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, X-ray taramasından geçirdikleri tırın 6 ay önce Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan geçerken kaydedilen görüntülerini inceledi.

Titizlikle yapılan incelemelerde aracın dorsesinde farkılık olduğu tespit edildi.

SON 5 YILDAKİ EN YÜKSEK MİKTAR

Dedektör köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada aracın 5 bölmesinde 142 kilogram eroin bulundu.

Bulunan eroinin, son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Tır şoförü gözaltına alındı.

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