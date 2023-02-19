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19 Şubat 2023 Pazar 23:45:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 23:45:00

Erzurumlu köylülerden örnek davranış... Hayvanlarını satıp gelirini depremzedelere bağışladılar

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Erzurumlu köylüler hayvanlarını satıp gelirini depremzedelere bağışladı.

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sattıkları hayvanların gelirlerini depremzedelere harcadı.

Karayazı Kaymakamlığı gözetiminde muhtarlıkların başlattığı yardım kampanyası kapsamında biraraya gelen Turnagöl mahallesi sakinleri, hayvanlarını satarak deprem bölgesindeki insanlara destek oldu.

Vatandaşların kendi aralarında topladıkları 18 koyun ve 2 düveyi canlı hayvan pazarında satıp elde edilen gelirle 200 torba odun, 300 torba kömür ve 150 torba yem satın alındı. Bunlarla birlikte gıda malzemesi, battaniye ve giysi yüklü 2 kamyon deprem bölgesine gönderildi.

Geriye kalan 15 bin 250 lira ise AFAD'ın banka hesabına yatırıldı.

Köy Muhtarı Medeni Küçük, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle büyük bir üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için mahalle sakinleriyle gerçekleştirdikleri yardım kampanyasında toplanan bağışların depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamasını umduklarını ifade ederek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Etiketler : deprem erzurum yardım

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