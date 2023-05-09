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Erzurum'daki olayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı
09 Mayıs 2023 Salı 00:29:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 00:29:00

Erzurum'daki olayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı

Kaynak: AA

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı.

Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi daha yakaladı, 4 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği belirtildi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

Etiketler : Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Valilik
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