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18 Kasım 2023 Cumartesi 08:08:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 08:08:00

Erzurum'da zeytin sürprizi

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Kışın çetin geçtiği, Türkiye'nin en yüksek rakımla illerinden Erzurum'un Oltu ilçesinde, 10 yıl önce Manisa'dan getirilerek "burada yetişmez" denilen 3 zeytin fidanı 2 bin ağaca ulaştı, vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Türkiye'nin en yüksek rakımla illerinden Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Hamit Polat (62), 10 yıl önce Manisa'nın Akhisar ilçesinden 3 zeytin fidanı getirtti.

Fidanlar, çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum'un mikroklima iklim özelliği taşıyan Ayvalı Mahallesi'nde komşularının "burada yetişmez" demesine rağmen toprakla buluşturuldu.

Fidanların toprağa uyum sağlayarak büyüdüğünü ve meyve vermeye başladığını gören mahalle halkının da bahçelerine yeni zeytin fidanları dikmesiyle Ayvalı'daki zeytin ağacı sayısı 2 bine ulaştı.

Sebze ve meyvecilikle geçimini sağlayan Ayvalı sakinleri için zeytincilik ise yeni bir gelir kapısına dönüştü.

Mahallede yeni bir sektörün gelişimini sağlayan Polat, 1980'li yıllarda ziyaret amacıyla gittiği Manisa'nın Akhisar ilçesinde gördüğü zeytin ağaçlarını mahallesinde olabileceğini ancak komşularının fidanların olgunlaşmayacağını söylemesi üzerine vazgeçtiğini söyledi.

Komşularına aldırış etmeden 10 yıl önce ilk defa zeytin ağacı fidanını Akhisar'dan getirttiğini anlatan Polat, "Fidanları diktik ilk 2 senesinde verim aldık. Artık her komşumuzun birer tane ikişer tane zeytin ağaçları var. Hepsi alabiliyor. O zaman insanlar kararsızdı. Ben kararımı verdim Allah da emeğimin karşılığını verdi. Erzurum'da ilk oldu." dedi.

Etiketler : erzurum oltu zeytin
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