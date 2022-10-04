Erzurum'da servis araçları çarpıştı: 10 yaralı
Kaynak: AA
Erzurum'da askeri personel ve öğretmenleri taşıyan servis araçlarının çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Sürücüleri belirlenemeyen öğretmenleri taşıyan midibüs ile askerleri taşıyan minibüs, Erzurum-Ağrı kara yolunun İtfaiye Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Servis aracındaki öğretmenlerin, hizmet içi eğitim semineri için Türkiye'nin farklı şehirlerinden kente geldikleri öğrenildi.
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